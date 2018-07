Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Semedo "animado e ansioso" por ajudar o Huesca na I Liga espanhola

Internacional português de 24 anos vai representar o clube espanhol.

Por Lusa | 16:09

O português Rúben Semedo, que representará o Huesca, que subiu esta época à I Liga espanhola de futebol, por empréstimo do Villarreal, disse esta sexta-feira que está "muito animado e ansioso" para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos.



"Estou bem, confiante, entusiasmado e ansioso que o campeonato comece. Quero ser importante para a equipa. Acho que estamos a construir um grupo competitivo e podemos cumprir a meta da manutenção", afirmou o central na sua apresentação.



Rúben Semedo, que se encontra em liberdade condicional após ter deixado na sexta-feira a prisão de Picassent, depois de pagar uma fiança de 30 mil euros, disse estar em boa forma física, mas sem especificar o que tinha feito a este respeito nas últimas semanas.



O jogador português, que procura relançar a carreira no Huesca, está indiciado por tentativa de homicídio, lesões corporais graves, sequestro, ameaças, posse ilícita de armas e de roubo com violência, tendo permanecido 141 dias preso.



"Somos um clube hospitaleiro que dá uma segunda oportunidade. Toda a gente tem o direito de ser feliz e fazer o que quiser", disse o diretor desportivo do clube, Emilio Veja.



Rúben Semedo, de 24 anos, considera-se uma pessoa "muito feliz" e "alegre", e foi apresentado como um defensor "forte, rápido e bom no jogo aéreo" e que pode "contribuir muito para ajudar a equipa".



Nascido na Amadora, nos arredores de Lisboa, Rúben Semedo vestiu por oito vezes a camisola da seleção portuguesa de sub-21 e foi contratado pelo Villarreal ao Sporting há cerca de um ano por 14 milhões de euros.



Antes da transferência para o Villarreal, clube em que apenas fez cinco jogos, antes dos problemas com a justiça, o central já tinha tido uma experiência no futebol espanhol ao serviço do Reus, na II Liga, por empréstimo do Sporting.