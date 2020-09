Rúben Semedo no Benfica só depois da Champions

O Benfica tem praticamente assegurada a contratação de Rúben Semedo, mas os últimos pormenores do negócio só deverão ficar fechados nos próximos dias. Ao que o CM apurou, está excluída a possibilidade de o central chegar à Luz antes da 3ª pré-eliminatória da Champions, que as águias disputam terça-feira, em Salónica, com os gregos do PAOK.