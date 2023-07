Rúben Vinagre emprestado pelo Sporting ao Hull

O defesa português Rúben Vinagre vai jogar no Hull durante a época 2023/24, por empréstimo do Sporting, anunciou esta quinta-feira o clube da segunda divisão inglesa de futebol.

Rúben Vinagre, de 24 anos, volta a ser emprestado pelo clube lisboeta a uma equipa inglesa, depois de na temporada passada ter sido cedido pelos 'leões' ao Everton, no escalão principal, tendo participado em apenas quatro jogos.

"Rúben tem sido a nossa primeira escolha para a posição de lateral esquerdo há muito tempo. Queremos jogadores que já alinharam em patamares superiores, aos quais pretendemos chegar e estou encantado por termos conseguido contratar alguém da categoria do Rúben", disse o treinador do Hull, Liam Rosenior.

O defesa português já tinha alinhado antes na Premier League, no Wolverhampton, clube ao qual foi contratado pelo Sporting em 2022, após um período de empréstimo, situação que tinha vivido também uma época antes, no Famalicão e nos gregos do Olympiacos.