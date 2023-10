Os dois primeiros anos de Rui Costa como presidente eleito do Benfica cumprem-se esta terça-feira e o balanço é positivo. No baú das conquistas estão 50 troféus no futebol e nas principais modalidades de pavilhão, sendo que o campeonato nacional de futebol (2022/23) é o expoente máximo.

