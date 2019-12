Rui Costa aposta em Weigl

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rui Costa aposta forte na contratação do médio alemão Julian Weigl para o Benfica, apurou oO administrador da SAD encarnada admira o talento do médio do Borussia Dortmund e acredita que é o jogador que o Benfica precisa de contratar neste mercado de inverno para reforçar a equipa na defesa do título nacional, e para fazer uma boa campanha na Liga Europa.< br />