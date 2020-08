Rui Costa: "Benfica fez uma proposta pelo Cavani e agora espera uma resposta"

Rui Costa falou este sábado do interesse do Benfica em Edinson Cavani, revelando que o clube da Luz fez uma proposta e ainda aguarda a resposta por parte do avançado uruguaio.



"O Cavani está na lista dos maiores atacantes do mundo. É sabido e é verdade que o Benfica fez uma proposta, agora estamos à espera da resposta dele. Não posso falar mais do que isso", declarou o administrador da SAD do Benfica, numa conferência de imprensa de lançamento da final da Champions, na qual marcaram presença Luís Figo e Ronaldo Fenómeno.

Ver comentários