Rui Costa e José Eduardo Moniz governam Benfica

José Eduardo Moniz ganhou protagonismo no Benfica com a chegada de Rui Costa à presidência do clube. Isto já depois doter noticiado que Luís Filipe Vieira considerava Moniz o principal responsável pelo atual líder não ter feito referência ao antecessor no discurso da tomada de posse, em pleno relvado do Estádio da Luz.Antes do jogo de preparação com o Marselha (1-1), no domingo, houve uma troca de presentes entre responsáveis gauleses e a direção encarnada. Rui Costa surgiu em grande plano e logo a seu lado José Eduardo Moniz dando mais uma vez sinal da existência de uma cumplicidade crescente entre ambos, isto apesar das críticas de Vieira. Mais afastados, neste momento que ocorreu nos camarotes da Luz, estavam outros dois ‘vices’: Domingos d’Almeida Lima e João Varandas Fernandes. Aliás, no site do clube, nos Órgãos Sociais, Moniz surge como primeiro vice-presidente logo atrás do líder máximo do clube. O ‘vice’, que também é administrador da SAD, assistiu ao jogo com o Marselha na tribuna presidencial ao lado de Rui Costa, que não se quis sentar na fila e no lugar onde habitualmente ficava Vieira.