Rui Costa e Rui Pedro Braz em Milão para fechar contratação de João Mário

Rui Costa e Rui Pedro Braz estão em Milão para uma reunião com os responsáveis do Inter, com o objetivo de chegar a um acordo para a transferência de João Mário. A informação é avançada pelo jornalista Gianluca di Marzio, que mostra imagens dos dois na cidade italiana onde também está Federico Pastorello, empresário do jogador.O clube da Luz e o médio já têm acordo mútuo, precisando apenas acertar valores com o Inter.Recorde-se que João Mário já falou com Jorge Jesus, e o Benfica faz tudo para fechar a contrataçãoo mais depressa possível.