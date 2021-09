Os colegas de direção de Rui Costa que o apoiam numa candidatura à presidência do Benfica esperam que ele esvazie a influência de Domingos Soares de Oliveira na SAD.Ao que o CM apurou, a generalidade dos membros dos órgãos sociais, que se demitiram para provocar eleições, defendem que é preciso um líder de plenos poderes, que tome as principais decisões estratégicas com impacto no futebol profissional em vez de delegá-las no administrador financeiro.