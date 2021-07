Rui Costa quer eleições no Benfica até final do ano

Rui Costa vai promover “todas as diligências” tendentes à realização de eleições antecipadas no Benfica, tendo fixado o final do ano como data limite para a consulta aos sócios.A decisão foi esta terça-feira comunicada aos órgãos sociais do clube, reunidos em plenário. Antes da ida a votos, o presidente em funções estabeleceu o que disse serem “objetivos de curto prazo” para assegurar a estabilidade no Benfica.Esses objetivos passam pela preparação da época desportiva no futebol e diversas modalidades, qualificação para a Champions, fecho do mercado de transferências, conclusão do empréstimo obrigacionista e unir o universo benfiquista. A marcação de eleições mereceu a aprovação por unanimidade dos vice-presidentes.