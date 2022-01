Rui Costa fala esta quarta-feira à nação benfiquista, pelas 22h00 na BTV, e nas suas declarações fará um apelo à união de todos em torno da equipa, tal como o ponto de situação do trabalho que tem sido desenvolvido pela sua direção.O presidente do Benfica, sabe o CM, vai evitar os temas fraturantes, nomeadamente os processos judiciais e as escutas que têm sido reveladas no âmbito do ‘Cartão Vermelho’.