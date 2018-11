Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Faria no topo das preferências do Benfica

Técnico foi adjunto do José Mourinho.

06:00

Rui Faria passou nos últimos dias para o topo da lista de preferências do Benfica para suceder a Rui Vitória, apurou o Correio da Manhã.



Fontes próximas do processo garantiram ao CM que o nome do antigo adjunto de José Mourinho ganhou força devido às dificuldades em garantir o regresso de Jorge Jesus à Luz – o técnico recebeu uma proposta milionária para renovar com o Al Hilal, da Arábia Saudita.



Luís Filipe Vieira decidiu assim procurar alternativas e Rui Faria, de 43 anos, é um nome que agrada. É agenciado por Jorge Mendes, que mantém boas relações com os encarnados, e procura a primeira oportunidade como técnico principal, após 17 anos a trabalhar com Mourinho. Leonardo Jardim está livre, depois de ter sido despedido do Mónaco, mas quer permanecer no Principado por razões fiscais.