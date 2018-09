Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Jorge Rego apresenta Júlio Brant para "parcerias estratégicas"

Ideia do brasileiro é atrair investidores "para investir na academia, tanto no Vasco da Gama como no Sporting".

O candidato às eleições de sábado no Sporting Rui Jorge Rego anunciou esta terça-feira o brasileiro Júlio Brant como parte do projeto que "personifica as parcerias estratégicas, a expansão da marca Sporting e a capacidade financeira".



Em conferência de imprensa, o candidato apresentou o dirigente brasileiro, que em janeiro deste ano venceu as eleições no Vasco da Gama, ainda que o presidente nomeado pelo Conselho Deliberativo do emblema tenha sido Alexandre Campello.



O plano de Brant é criar uma "plataforma global de futebol, um projeto internacional" que pretende levar a "um intercâmbio entre Brasil, Portugal e China" ao nível da formação.



"A plataforma é mais que um simples intercâmbio de futebol, jogadores, mas também marketing, merchandising, e promoção do futebol", explicou Brant, em conferência de imprensa, aproveitando "a história de união entre Brasil e Portugal" e o mercado de hoje com "o mercado de futuro do futebol mundial, o chinês".



O brasileiro, presidente da Assembleia Geral do clube brasileiro, revelou que a ideia é atrair investidores "para investir na academia, tanto no Vasco da Gama como no Sporting".



Ao lado de Rego e Brant estará o antigo jogador brasileiro Roberto Carlos, "na área técnica", e o candidato às eleições de sábado explicou que o investimento permitirá ao Sporting "poder contratar jogadores de topo e estrelas mundiais".



A imprensa brasileira noticiou na segunda-feira o pedido de Brant para a entrada de um fundo de investimento no Vasco da Gama, com a intenção de investir até 120 milhões de euros entre Portugal, China e Brasil, identificando o fundo como sendo o 'Elite Management'.



Sobre Pedro Madeira Rodrigues, que abdicou da candidatura em favor de José Maria Ricciardi, Rego disse que tinham surgido contactos para "juntar outras pessoas, mas não foi possível", e garante que o seu projeto "vai até ao fim".



Para as eleições de sábado, são seis os candidatos à liderança do clube de Alvalade: João Benedito (lista A), Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).