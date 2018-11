Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Jorge sobre apuramento para o Europeu: “Nada está decidido”

Portugal joga esta terça-feira a 2ª mão do play-off de apuramento frente à Polónia.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:55

A seleção nacional sub-21 recebe a Polónia esta terça-feira (17h00, em direto na CMTV) no estádio municipal de Chaves, em jogo decisivo para o apuramento para o campeonato europeu 2019, a realizar em San Marino e Itália.



A equipa liderada por Rui Jorge parte em vantagem para a segunda mão do play-off, depois de ter ganhado por 1-0 no terreno do adversário.



O técnico nacional está confiante mas afasta um clima de euforia. "Não podemos facilitar. Podemos ser penalizados por cada erro, mesmo que menos grave. Ganhar na Polónia, com uma boa exibição, foi um bom resultado mas nada está decidido", afirmou Rui Jorge, ontem, durante a conferência de antevisão para o jogo.



Para ganhar, o selecionador nacional da equipa sub-21 deixa a receita. "Temos de ser consistentes e controlar os pontos fortes do adversário."



PORMENORES

Oito anos de Rui Jorge

O treino de ontem em Chaves ficou marcado por uma efeméride. Rui Jorge assinalou oito anos como treinador das seleções jovens nacionais.



Várias promoções

Desde o primeiro jogo da campanha de apuramento para o Euro 2019, a equipa sub-21 perdeu Rúben Neves, Rúben Dias, Gonçalo Guedes e Renato Sanches. Estão todos ao serviço da Seleção A de Portugal.