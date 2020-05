Rui Moreira integra recandidatura de Pinto da Costa ao FC Porto

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, integra a lista de Pinto da Costa às eleições dos órgãos sociais FC Porto como cabeça de lista ao Conselho Superior, anunciou hoje o líder do clube que lidera a I Liga de futebol.

"Orgulho-me muito de o ter nas minhas listas, não por ser meu amigo nem presidente da Câmara Municipal do Porto, mas por ser o presidente que é", justificou o líder dos 'dragões', durante a apresentação do elenco da lista A, no Estádio do Dragão, logo após a entrega das candidaturas a José Matos Fernandes, presidente da Assembleia Geral.

Pinto da Costa, de 82 anos, volta a ser acompanhado na direção do FC Porto pelos vice-presidentes Alípio Fernandes, Adelino Caldeira e Fernando Gomes, dois dos atuais administradores da SAD, além dos empresários Américo Amorim e Paulo Mendes e do antigo guarda-redes dos 'azuis e brancos' e ex-internacional português Vítor Baía.

"Estes dois empresários irão debruçar-se com o Fernando Gomes na restruturação administrativa e financeira e penso que são mais valias para essa reformulação da forma de gerir do clube. Já o Vítor Baía será a elo de todo o futebol sénior com a estrutura do clube. Mais do que novas ou velhas, são as pessoas indicadas para o que quero", vincou.

Na lista de vogais surgem os repetentes António Borges, Vítor Hugo, Eurico Pinto, Luís Fernandes, responsáveis pelas secções de andebol, basquetebol, hóquei em patins e natação, o atual provedor do sócio Rodrigo Barros e o antigo avançado Fernando Gomes, que passará a coordenar o futebol de formação 'azul e branco'.

"Queremos alterar e aperfeiçoar muita coisa, mas não podemos mudar para continuar a ganhar. A formação tem trabalhado muito bem e tenho de estar satisfeito. Muitas vezes não é reconhecido o seu trabalho, mas ter um nome como o Fernando Gomes poderá ser um 'élan' novo para todos", acrescentou o dirigente, que comanda o FC Porto desde 1982.

A recandidatar-se para o 15.º mandato consecutivo, Pinto da Costa esteve ladeado por Lourenço Pinto, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral, que encerra na sexta-feira funções como líder da Associação de Futebol do Porto, além de Jorge Guimarães e Rui Moreira, cabeças de lista ao Conselho Fiscal e ao Conselho Superior.

"Toda a gente sabe que sou portista, gosto de futebol e interesso-me pela vida do FC Porto. Depois do convite que me foi formulado e da conversa que tive com Pinto da Costa, numa altura particularmente difícil para o país, o desporto e o futebol, considerei era importante dar o meu contributo. Não é a primeira vez que tenho cargos no clube", frisou.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2020-2024 decorrem em 06 e 07 de junho e contam com três candidaturas, encabeçadas por Pinto da Costa (lista A), Nuno Lobo (B) e José Fernando Rio (C), e uma lista independente ao Conselho Superior.

"Todos os sócios com as quotas em dia e mais de dez anos de associado podem candidatar-se. Quem entender que se deve candidatar tem esse direito e não me compete comentar nem sequer pronunciar sobre essas candidaturas", ressalvou.