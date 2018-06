Rui Patrício apareceu sem clube na ficha do Bélgica-Portugal

FPF diz que não teve responsabilidade no caso. Informação foi da responsabilidade dos belgas.

09:33

Na ficha do jogo do Bélgica-Portugal disputado este sábado, o guarda-redes Rui Patrício aparece sem clube. É o único jogador que tem um traço no espaço atribuído ao clube de origem.Fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) veio, entretanto, esclarecer que nada tinha a ver com o assunto e que a decisão de não atribuir clube ao guarda-redes pertenceu à organização belga que, depois das notícias dos últimos dias, tinha decidido assim. O caso foi em cima da hora do jogo, pelo que o papel da ficha não foi alterado.Lembre-se que Rui Patrício apresentou na sexta-feira a carta de rescisão com o Sporting, mas o processo ainda agora teve início, pelo que uma eventual desvinculação ao clube ainda deverá demorar.