Rui Patrício chora e faz milagres

Homem que defende a baliza de Portugal está mais concentrado do que nunca.

Por Luísa Jeremias | 09:09

É preciso ter uma grande força psicológica e capacidade de encaixe para ser jogador da bola e ter uma mulher que escreve livros sobre... sexo! Quem conhece balneários povoados de homenzarrões com a mania de que são machos pode imaginar o que Rui Patrício escutou (ou se ) cada vez que a sua mulher surgia em público para falar dos mais variados temas... íntimos.



Pois Patrício, o gigante que defende a nossa baliza neste Mundial, teve a mesma calma a lidar com uma situação que até poderia ser embaraçosa para alguns como a que mostrou ter com a crise vivida recentemente no seu clube. Está a rescindir e a caminho da Rússia.



Tudo porque encontrou um equilíbrio. Onde? Num centro espiritual onde se refugia e medita sempre que vive situações mais complicadas e precisa de tempo para "se encontrar" e tomar as decisões certas para si.



Aos 30 anos, Patrício não é um jogador típico. Além desta forma de estar muito segura de si, mantém um grupo de amigos diferente, no qual cabem atores e músicos. Mas todos eles com QI acima da média. Se calhar, tudo junto, explica muita coisa.



Um santo com pés de barro

Mais: A ponderação

Calma, paz, tranquilidade são sinónimos para definir o guarda-redes. Mesmo nos momentos mais duros, Rui aguentou-se e transmitiu o que era necessário a quem estava a seu lado.



Menos: Namoradas famosas

Não estamos a falar de um mulherengo e muito menos de um daqueles que soma pontos com celebridades no currículo. Mas, no passado, conheceram-se algumas e das quais nem sempre foi fácil 'livrar-se'...