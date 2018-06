Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Patrício diz "temer pela vida" na carta de rescisão

Documento com mais de 30 páginas foi enviado para a SAD do Sporting esta sexta-feira.

A carta de rescisão de contrato que Rui Patrício enviou ao Sporting mostra que o jogador receia pela sua segurança, caso fique no Sporting. O jogador diz mesmo que "uma sucessão de fatos imputáveis à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD o fazem "temer pela vida".



Logo no início da missiva, que tem mais de 30 páginas, Rui Patrício explica as razões que o levam a sair. "Considero que uma sucessão de factos imputáveis à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD, são violadas obrigações legais e contratuais que impedem sobre esta SAD, na qualidade de minha entidade empregadora, sendo os mesmos atentatórios da minha dignidade profissional e pessoal, tendo, além disso, colocado em causa a minha segurança e integridade física, fazendo-me temer pela vida e, sobretudo, inviabilizando as condições mínimas para exercer a minha atividade de jogador profissional de futebol ao serviço da Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD".