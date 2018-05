Rui Patrício no aeroporto de Lisboa sozinho

Guarda-redes do Sporting não prestou declarações antes de viajar.

08:43

A Sport TV avança esta manhã que Rui Patrício chegou ao Aeroporto de Lisboa pelas 7H30, sozinho, de mochila às costas. O guarda-redes do Sporting não quis prestar qualquer declaração nem divulgou o destino da sua viagem.nos serviços do internacional português, de 30 anos, e pretende garantir o guarda-redes antes do Mundial, recorda o Record . Nota para o facto de estar marcado um voo para Roma às 9 horas.Segundo foi possível perceber, e ao contrário do que estava previamente projetado, os jogadores do Sporting desistiram da ideia de apresentar uma ação conjunta, com os jogadores a serem aconselhados pelos respetivos advogados a pensarem ‘caso a caso’.Assim, os atletas interessados em deixar Alvalade – casos de Rui Patrício, William, Battaglia, Acuña ou Gelson – estão a tratar de forma individual do futuro, preparando a potencial apresentação da rescisão por justa causa de forma individual. Ou seja, cada um tentará sustentar o caso com razões de índole pessoal e não como uma tomada de posição coletiva.