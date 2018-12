Guarda-redes Wolverhampton foi abraçado pelos filhos depois de jogo.

10:04

Rui Patrício foi surpreendido pelos dois filhos e a mulher, no regresso a casa, durante este domingo.A mulher do guarda-redes do Wolverhampton, Vera Ribeiro, gravou o momento da chegada de Rui a casa, enquanto era abraçado pelos filhos."Emoções que não se descrevem... sentem-se. Estamos sempre aqui quando regressas! Sempre!", pode ler-se na descrição da publicação.