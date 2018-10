Rui Patrício rende 18 milhões ao sporting

Frederico Varandas acertou valores com o Wolverhampton.

Por Secundino Cunha | 01:30



Verdes-e-brancos e os milhões das rescisões



Na contestação ao pedido de insolvência interposto contra a Sporting SAD contabilizam-se como ativos os milhões das rescisões que são cada vez mais difíceis de obter. Diz o Sporting que vai receber 220 milhões pela saída dos atletas Rui Patrício, Gelson Martins e Daniel Podense.





Clube diz que pagou dívida



No pedido de insolvência, por uma alegada dívida de mais de meio milhão, o Sporting diz que está tudo pago. Garante que os pagamentos foram feitos em dinheiro, a empresa credora garante que se assim foi os verdes-e-brancos cometeram o crime de branqueamento.









Esta quarta-feira, o Sporting Clube de Portugal SAD deve comunicar à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o encaixe de cerca de 18 milhões de euros pela venda do guarda-redes Rui Patrício aos ingleses do Wolverhampton.Na terça-feira, após longa ronda de negociações, o presidente dos leões, Frederico Varandas, chegou a acordo com os dirigentes do clube britânico, que é treinado pelo português Nuno Espírito Santo, tendo contado com uma "preciosa" ajuda do empresário Jorge Mendes.Ao que oapurou junto de fonte ligada ao processo, o acordo foi alcançado graças ao facto de terem abdicado de "verbas importantes", a Gestifute de Jorge Mendes e o próprio Rui Patrício, que abdicou totalmente de qualquer indemnização.O guarda-redes da seleção nacional, que, após os acontecimentos de Alcochete, tinha todas as condições para rescindir por justa causa, quis, desta forma, ajudar o clube em que se formou e em que jogou mais de uma década. Quanto ao empresário Jorge Mendes, terá, ao ajudar ao selar este acordo, pretendido criar condições para normalizar as relações entre a Gestifute e o clube de Alvalade, cortadas por Bruno de Carvalho.Mais difíceis estão os casos de Gelson Martins e Daniel Podence, já que os respetivos clubes, Atlético de Madrid e Olympiacos, não aceitam negociar.