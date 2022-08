Rui Pedro Braz foi banido do balneário do Benfica. O Mais Sport sabe que o diretor desportivo está impedido de, no dia a dia, conviver com os jogadores no centro de estágios do Seixal ou mesmo de estar junto da equipa em dias de jogos, seja em casa ou fora.



A decisão de afastar Rui Pedro Braz partiu de Lourenço Pereira Coelho.









