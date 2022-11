Rui Pinto estava a planear mudar-se para França, mas a sua detenção, em janeiro de 2019, em Budapeste, na Hungria, estragou-lhe os planos. A colaborar com o Ministério Público francês, o pirata informático estava a negociar a entrada no programa de proteção de testemunhas em troca dos segredos do ‘Football Leaks’.









Ver comentários