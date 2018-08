Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rego confirma reunião com RIcciardi mas rejeita fusão das listas

Eleições no Sporting estão marcadas para 8 de setembro e acontecem na sequência da destituição de Bruno de Carvalho.

12:45

O advogado Rui Jorge Rego, candidato à presidência do Sporting, confirmou este domingo um encontro com José Maria Ricciardi no sábado, mas negou que tenha sido discutida uma junção das listas.



"Na conversa foram abordados vários temas entre os quais, naturalmente, o momento eleitoral que o Sporting vive e no qual, a nossa candidatura apresenta um projeto inovador e com uma capacidade desportiva e financeira que nenhuma outra candidatura apresenta. Neste encontro não foi discutida nenhuma forma de fusão entre listas nem nenhuma distribuição de cargos, pastas ou pelouros", lê-se em comunicado.



O encontro aconteceu após o dérbi com o Benfica, no Estádio da Luz, onde se registou um empate 1-1, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol.



"A proposta da lista E para o futuro do Sporting, pela qualidade que apresenta e pela forma como cada vez mais se tem implantado no terreno, tem, naturalmente, sido abordada por várias outras candidaturas", acrescenta a nota.



A terminar, lê-se que "Rui Jorge Rego está disponível para todas as conversas, com todos os sportinguistas, incluindo os candidatos, que tenham como objetivo melhorar o projeto para o futuro do Sporting".



As eleições no Sporting estão marcadas para 8 de setembro e acontecem na sequência da destituição de Bruno de Carvalho, por deliberação da Assembleia Geral extraordinária de 23 de junho.



João Benedito, José Maria Ricciardi, Pedro Madeira Rodrigues, Frederico Varandas, Rui Jorge Rego, Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira são os candidatos cujas listas foram validadas.