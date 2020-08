Rui Silva e Trincão são novidades na lista de convocados da Seleção Nacional

Rui Silva, guarda-redes do Granada, e Trincão, avançado do Barcelona (e ex-Sp. Braga), são as duas novidades da lista de convocados de Fernando Santos para os trabalhos de preparação da seleção nacional, com vista aos dois jogos de arranque da segunda edição da Liga das Nações. Um par de caras novas que emergem de um grupo de “velhos conhecidos”, como lhes chamou o selecionador.









“Foi tudo feito em condições atípicas, com os jogadores a passarem por diferentes fases. Uns acabaram agora a época e estão de férias, outros estão a começar a pré-temporada ou já em competição. São nove ou dez meses sem jogos, a falar pouco com os jogadores e, por isso, 95% da convocatória são jogadores que estão cá há mais tempo e que conhecem as nossas ideias”, explicou Santos.

Portugal integra o Grupo 3 da Liga das Nações, juntamente com a França, Suécia e Croácia. Inicia a defesa do título (conquistado no Porto em 2019) no dia 5 de setembro, frente aos croatas, no Estádio do Dragão, no Porto.



Três dias depois, ou seja, a 8 de setembro, desloca-se a Solna, arredores de Estocolmo, para defrontar a seleção da Suécia.





Sobre os objetivos para esta nova campanha, Fernando Santos foi claro: “Entramos na Liga das Nações como entramos em qualquer competição, sempre para ganhar”.





Quarteto de resistentes



Numa convocatória dominada por ‘emigrantes’, somente quatro dos 25 jogadores chamados por Fernando Santos militam em clubes da Liga portuguesa. São eles Pepe, Danilo e Sérgio Oliveira (todos do FC Porto) e Rúben Dias (Benfica).