Rui Vitória abandona o Al-Nassr da Arábia Saudita

O português Rui Vitória deixou de ser treinador do Al-Nassr, cargo que ocupava desde janeiro de 2019, tendo chegado a acordo para a rescisão de contrato, informou este domingo o emblema saudita.

Nas redes sociais, o Al-Nassr anunciou a saída do técnico de 50 anos, numa altura em que a equipa ocupa o penúltimo lugar do campeonato da Arábia Saudita, com apenas oito pontos, os mesmo que o último posicionado, o Damac, em 10 jornadas disputadas.

Em 2018/19, Vitória levou o Al-Nassr ao título e na época seguinte terminou a prova no segundo posto.

Antes de rumar à Arábia Saudita, Rui Vitória passou quatro temporadas no Benfica, período em que conquistou três campeonatos e uma Taça de Portugal. Na época 2018/19, Rui Vitória começou a época, mas foi substituído no cargo por Bruno Lage, com o Benfica a conquistar o título.