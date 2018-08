Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória afasta pressão dos milhões

"Queremos ganhar ao PAOK e depois ao Sporting”, diz treinador do Benfica.

Por João Pedro Óca | 01:30

O Benfica está a dois jogos de abraçar o jackpot de 42,95 milhões de euros pela entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas, antes de enfrentar o primeiro obstáculo, esta terça-feira diante do PAOK, Rui Vitória prefere afastar este tipo de pressão.



"É evidente que o meu foco, como treinador, está para além do que se passa no campo, mas há uma parte do cérebro que me diz: ‘alto, isso não pode moldar o meu raciocínio’. Tenho de me preocupar é com o adversário e isso leva-me a energia toda", disse.



O treinador lembra que o Benfica está numa série infernal de jogos e por isso opta por pensar "passo a passo". Hoje no PAOK, na 1ª mão do play-off da Champions, depois no Sporting, para a Liga, no sábado: "São praticamente oito jogos seguidinhos, de grande exigência, em contextos diferentes. Não vale estar a antecipar cenários. Queremos ganhar este jogo e depois ao Sporting."



Rui Vitória elogiou as dinâmicas que o Benfica apresentou nos últimos jogos e lembrou que não importa quem marca os golos, mas sim que eles apareçam, retirando assim pressão a Ferreyra que fez o primeiro golo na última jornada da Liga com o Boavista (2-0). "Não estamos aqui com uma caçadeira apontada aos jogadores para que marquem. Eles têm aparecido de várias formas e por vários jogadores", recordou.



Sobre o adversário de hoje, que deixou pelo caminho Basileia e Spartak Moscovo até chegar ao play-off, Rui Vitória foi taxativo. "Esperamos um adversário dificílimo", lembrou o técnico que não acredita que o PAOK seja mais acessível do que o Fenerbahçe, equipa turca que as águias bateram na 3ª pré-eliminatória.



"Ninguém do Benfica tem esse pensamento . O PAOK acredita que pode bater o pé e disputar esta eliminatória", frisou o treinador.



Corrida ao sprint por Gabriel e Ramires

O Benfica está determinado em garantir a contratação de mais um médio. Ramires, do Jiangsu Suning, ou Gabriel, do Leganés, são os jogadores que mais agradam aos responsáveis do clube da Luz, mas só um será reforço, apurou o CM.



Os dois brasileiros estão recetivos em jogar de águia ao peito, mas Rui Vitória só vai poder contar com um deles. O Benfica procura reforçar o centro do terreno, onde para já estão Pizzi, Gedson e João Félix. Ramires e Gabriel enquadram-se no estilo que o técnico pretende e um deles será anunciando nos próximos dias, apurou o CM.



Para que Ramires se junte ao Benfica, o brasileiro tem de rescindir contrato com o atual clube, mas quer receber os salários todos por inteiro - vínculo termina em dezembro de 2019. O jogador também era cobiçado pelo AC Milan, mas o mercado de transferências em Itália já fechou.



Quanto a Gabriel, tinha a promessa que sairia do Leganés se surgisse uma proposta de 7 milhões de euros. O Benfica chegou a fazer uma oferta a rondar esse valor, mas a direção do emblema espanhol exigiu 15 milhões, algo que deixou o brasileiro desagradado. Após alguns impasses, o clube parece estar disponível a libertar o jogador.



Bruno Varela à espera de um novo clube

Bruno Varela, guarda-redes do Benfica, não entra nos planos de Rui Vitória e deve ser vendido. Ao que o CM apurou, o guardião de 23 anos está à espera que chegue uma proposta de outro clube.



Com a chegada de Odisseas Vlachodimos, Varela perdeu espaço no plantel.



PORMENORES

7,92 milhões garantidos

Por disputar o play-off, o Benfica já garantiu o encaixe de 7,92 milhões de euros, uma vez que a UEFA dá 5 milhões aos derrotados desta eliminatória e mais 2,92 milhões às equipas que jogam a fase de grupos da Liga Europa. O que acontecerá se as águias não passarem o PAOK.



Foco nos 42,95 milhões

O PAOK é o último obstáculo do Benfica rumo ao objetivo 42,95 milhões de euros. As águias encaixam esse valor só por entrarem na fase de grupos. Nessa fase, cada vitória vale 2,7 milhões e o empate 900 mil euros.



PAOK é presa ‘fácil’

Nos quatro jogos que o Benfica fez com o PAOK, venceu três e perdeu um. Em 2013/14, nos 16- -avos da Liga Europa, as águias venceram 1-0 na Grécia e 3-0 na Luz. O único desaire foi em 1999, na 2º ronda da Taça UEFA (1-2). As águias passaram essa eliminatória após vencerem nos penáltis, na Luz, na 2ª mão.



Sucesso no play-off

Na única vez que o Benfica disputou o play-off de acesso à fase de grupos da Champions apurou-se. Em 2011/2012, as águias eliminaram os holandeses do Twente (2-2 na 1ª mão e triunfo por 3-1 na 2ª).