Rui Vitória aposta em Chiquinho

Médio contratado à Académica é visto como um atleta de grande futuro e pode mesmo integrar o plantel principal.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:45

Chiquinho, médio contratado à Académica, vai fazer a pré-temporada com a equipa principal do Benfica. O jogador, de 22 anos, que alinha preferencialmente na posição 8, é visto pela estrutura técnica encarnada como um atleta com enorme progressão que pode ocupar o lugar habitualmente entregue a Pizzi.



As águias contrataram Chiquinho por 600 mil euros e quando foi conhecida a sua aquisição tudo indicava que o médio seria colocado na equipa B ou sub-23. Contudo, o atleta vai fazer a pré-temporada junto da formação principal.



O jogador de Santo Tirso completou a sua formação no Leixões, tendo representado o NK Lokomotiva, da Croácia, em 2016/17, e a Académica, na temporada que agora findou. Nos estudantes realizou 41 jogos, tendo apontado 9 golos.



Já João Amaral, jogador contratado pelos encarnados ao V. Setúbal, não deve integrar os trabalhos de pré-temporada, que se iniciam no dia 28 de junho. O avançado de 26 anos deve ser emprestado.



Além de Chiquinho e João Amaral, o Benfica já assegurou mais cinco jogadores: o guarda-redes Vlachodimos, o defesa-direito Ebuehi, o defesa-esquerdo Yuri Ribeiro (regressou de empréstimo), o central Conti e o avançado Castillo. O avançado argentino Facundo Ferreyra está em Lisboa para assinar contrato.



Renato Sanches (Bayern) e Guilavogui (Wolfsburgo) devem ser anunciados nas próximas semanas.