Rui Vitória com dúvidas na baliza do Benfica

Treinador ainda não decidiu quem irá arrancar a época como guardião principal das águias.

Por João Pedro Óca | 01:30

O Benfica está à procura de um dono para a baliza na nova época. Ao que o CM apurou, Rui Vitória ainda tem muita dúvidas entre os guarda-redes Svilar e Vlachodimos, sobre quem irá ser a primeira aposta no arranque oficial da temporada no jogo da 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions (7 de agosto com o Fenerbahçe). Nesta altura, a luta por um lugar parece ser entre o belga o alemão, mas os responsáveis das águias não descartam a possibilidade de contratarem um guardião mais experiente.



Porém, essa movimentação irá depender do rendimento de Svilar e Vlachodimos nos treinos, nos jogos de pré-época e nos primeiros duelos da Champions. O investimento num novo guarda-redes pode depender não só da resposta dos atuais elementos do plantel, mas também do apuramento para a fase de grupos da Champions. Recorde-se que, caso chegue a essa fase, o clube da Luz recebe 43 milhões de euros.



Praticamente certo é que o nº 1 das redes do Benfica vai mudar em relação à época passada. Bruno Varela, o mais utilizado na última temporada, está entre os dispensáveis e deverá sair. Svilar, de 18 anos, ainda tem de provar a qualidade que lhe é reconhecida e o reforço Vlachodimos, de 24, prossegue sob análise da equipa técnica.



Preferência de Salvio

Salvio disse que Jonas e Saviola foram os melhores com quem jogou no Benfica. No Instagram, em resposta a questões dos fãs, o extremo disse que gosta "muitíssimo" do Benfica e que o seu português está assim-assim. "Portunhol", reagiu.



Nova investida por Gabriel

O Benfica continua empenhado em contratar Gabriel, apesar do braço de ferro com o Leganés e conta com a vontade do jogador para se mudar para a Luz. Ontem houve nova ronda negocial, em Madrid, e as partes acreditam que o dossiê pode ficar fechado ainda esta semana.



"Fiquei feliz por ter evitado o Benfica"

"Fiquei feliz por evitar o Benfica", disse Jindrich Trpisovsky, técnico do Slavia Praga, do sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Champions. O Slavia joga com o Din. Kiev.



Líder do Fenerbahçe

Ali Koç, novo presidente do Fenerbahçe, está confiante de que a equipa turca vai passar a 3.ª pré-eliminatória da Champions: "Este não é o velho Benfica", disse.