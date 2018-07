Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória com plano especial para Conti

Argentino tem feito trabalho específico de ginásio e exercícios de velocidade.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Germán Conti tem feito trabalho específico de ginásio para ganhar massa muscular e exercícios de velocidade. Um plano elaborado pela equipa técnica de Rui Vitória para melhorar as capacidades físicas do argentino contratado ao Colón, apurou o CM.



Os dirigentes do clube da Luz reconhecem muito potencial no central de 24 anos e pretendem que Conti esteja totalmente preparado para jogar, assim que Rui Vitória entender. Para já, o argentino parte atrás de Rúben Dias e Jardel e não deve ser lançado na equipa principal no imediato. O central de 1,93 m tem apenas 76 kg e o objetivo passa por tornar o defesa fisicamente mais forte.



É também a pensar na possível venda de Rúben Dias que Vitória procura acelerar a evolução de Conti e garantir que o argentino se adapte rapidamente. Os responsáveis do Benfica depositam grande confiança no defesa e acreditam que num futuro próximo se vai tornar numa pedra fundamental da defesa encarnada. O CM sabe que Conti, assim como o central Lema, têm sentido algumas dificuldades de adaptação ao futebol europeu, pela maior rapidez que apresenta, em comparação com o argentino.



Rui Vitória vai aproveitar ao máximo os jogos de pré-temporada para dar minutos aos dois centrais sul-americanos, para que estejam aptos e integrados antes do arranque da época oficial.



Treino aberto sábado às 10h00 na Luz

O treino de sábado do Benfica vai ser aberto aos adeptos. As portas do Estádio da Luz abrem antes das 10h00, hora a que começa o apronto. São esperados milhares de adeptos.



Mato Milos roda no Hajduk Split

Mato Milos vai voltar a ser emprestado pelo Benfica. O lateral-direito, que chegou à Luz na temporada passada, está a ser negociado com o Hajduk Split.