Rui Vitória critica arbitragem do dérbi entre Benfica e Sporting

Vitória revelou ter muito respeito pelos leões, mas estes não lhe criaram perigo e apontou críticas à arbitragem."O jogo não foi bem conduzido. Se tiver que ser mostrado um cartão amarelo no primeiro minuto, que seja. Senti logo aí que a condução do jogo não seria a melhor. Se calhar Ristovski se tivesse visto o cartão amarelo no primeiro minuto teria sido expulso aos 30. A minha leitura no banco não houve um lance que fosse decisivo, mas a condução do jogo não foi bem conseguida", disse.Para o treinador, o desgaste físico da sua equipa face à "frescura" do Sporting também não beneficiou o marcador do Benfica."Quando falo no desgaste não é apenas no capítulo físico. Estamos numa intensidade mental elevada. São viagens, jogos que nos obrigam a estar nos limites. Os jogadores estão envolvidos neste grande desgaste. Hoje tivemos um Sporting muito mais fresco", concluiu.