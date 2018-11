Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória criticado pelos adeptos

Técnico responsabilizado pelo baixo rendimento de reforços.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 09:54

Rui Vitória continua a ser alvo de fortes críticas do adeptos do Benfica mas também de alguns elementos da direção do clube, devido ao rendimento dos reforços para esta época, apurou o CM.



Ferreyra, Castillo, Lema, Gabriel, Alfa Semedo, Conti e Corchia chegaram no verão, custaram muitos milhões, mas continuam sem mostrar que podem ser opção para o onze. O técnico é criticado por não conseguir tirar rendimento de um conjunto de jogadores que, à partida, eram apontados como mais-valias. Na vitória sofrida com o Arouca (2-1) para a Taça de Portugal, ficou mais uma vez patente as debilidades de muitas caras novas do novo plantel, como Conti, Corchia, Alfa Semedo e sobretudo Gabriel que custou aos cofres da Luz cerca de oito milhões de euros. De fora por opção ou devido às seleções ficaram Lema, Ferreyra e Castillo.



A direção liderada por Luís Filipe Vieira entende que os melhores reforços da nova temporada são os jovens vindos da formação, casos de Gedson Fernandes e João Félix. Vitória tem muito trabalho pela frente para elevar os índices de confiança do plantel.



Farpas para Luís Filipe Vieira

Bruno Costa Carvalho, candidato derrotado nas eleições do Benfica de 2009, criticou Vieira esta sexta-feira: "Um clube não pode depender só de uma pessoa." O empresário vai lançar um "programa de governação" para o clube.



PORMENORES

Problema na esquerda

Grimaldo saiu lesionado no joelho esquerdo com o Arouca. O lateral está em dúvida para o duelo com o Bayern na terça. Yuri Ribeiro tem uma lesão no joelho esquerdo e não é opção.



UEFA multa Benfica

O Benfica foi multado em 12 mil euros por ter algumas escadas do Estádio da Luz bloqueadas na receção ao Ajax (1-1, na Liga dos Campeões).