Rui Vitória dá raspanete a Rúben Dias

Treinador insatisfeito com a atitude do defesa, que viu dois cartões amarelos em 40 minutos, no jogo de Atenas.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:30

A atitude de Rúben Dias, que foi expulso no jogo com o AEK, não passou em claro à equipa técnica liderada por Rui Vitória, que repreendeu o defesa. O treinador ficou desagradado com a forma como o jovem de 21 anos deixou o jogo, por ver dois amarelos no espaço de 40 minutos, e deu- -lhe um ‘puxão de orelhas’.



Ao que o CM apurou, o comportamento do central também deixou os responsáveis do clube da Luz, inclusivamente alguns dirigentes, insatisfeitos. A forma algo intempestiva como o defesa aborda certos lances, e que já motivou uma onda de críticas por parte dos rivais, tem vindo a desagradar a vários membros da estrutura do clube, que aconselham mais cuidado e contenção.



De resto, o internacional português é o jogador do plantel que já viu mais cartões amarelos esta época: cinco. Por se tratar de uma situação de reincidência, os responsáveis das águias entendem que este é o momento para uma chamada de atenção.



Assim, o lance que motivou a expulsão, em Atenas, vai ser analisado internamente, tal como Rui Vitória confirmou logo após o jogo. "A análise não a vou tornar pública. Mas num jogo de Champions ficar com um jogador a menos durante uma primeira parte é complicado", disse o técnico do Benfica que, sabe o CM, vai voltar a analisar o comportamento do jogador, esta quinta-feira, no regresso ao trabalho.



Certo é que o Benfica sofreu para vencer o AEK (3-2) e consentiu os dois golos sem Rúben Dias em campo. Porém, e apesar de a expulsão ter deixado Rui Vitória descontente, o jovem não tem o lugar em risco para o jogo com o FC Porto, no domingo. O defesa vai ser o patrão do eixo defensivo, na ausência do lesionado Jardel, e deve apadrinhar a estreia de Lema na Liga.



Gabriel mais perto de jogar o clássico

Gabriel prepara-se para regressar à competição no clássico com o FC Porto, no domingo. Ao que o CM apurou, o médio está praticamente recuperado da lesão no gémeo da perna esquerda, sofrida na última jornada em Chaves, e deve estar à disposição de Rui Vitória na próxima jornada. O médio vai discutir um lugar no onze com Gedson, que foi titular diante do AEK.



Alfa Semedo acarinhado pelo grupo

Alfa Semedo recebeu elogios de todo o plantel, equipa técnica e staff do Benfica pelo golo decisivo que marcou em Atenas na vitória por 3-2. As felicitações surgiram no relvado, no balneário e nas redes sociais. "Máquina de guerra", escreveram os colegas Bruno Varela e João Félix. Já Yuri Ribeiro disse que o médio é o "príncipe da Guiné".