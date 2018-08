Rui Vitória desfaz-se em elogios a Gedson

"Mais um jovem de qualidade mas há imensos que vêm ai atrás", afirma o treinador.

Rui Vitória deixou elogios a Gedson Fernandes, jovem médio de 19 anos que apontou o golo do Benfica diante do Fenerbahçe (1-1), estendendo as suas palavras à formação encarnada."Mais um jovem de qualidade mas há imensos que vêm ai atrás. Agrada-me ver a capacidade que um jovem de 19 anos tem para jogar a este nível e a sua integração nas dinâmicas. Agrada-me mas não espanta: os jogadores estão à vontade. Isto valoriza o trabalho na formação. Se pode ficar mais tempo do que os outros jovens? Acredito nisso como acreditei em todos os outros. Estamos a falar de jovens de qualidade. Os jogadores da formação do Benfica sobem como reforços, poucos clubes na Europa o fazem. Aqui a porta está aberta. Se tiverem qualidade jogarão. A seguir virão outros, assim aproveitem o espaço que têm aqui", disse o técnico encarnado à Sport TV, citado pelo Record Questionado sobre se esta terá sido a melhor exibição das águias até ao momento, Rui Vitória não quis ir por esse caminho mas salientou que a sua equipa soube como disputar um encontro deste calibre: "Temos feito exibições boas e os adversários são diferentes. Passámos os 3 objetivos até agora. Foi uma exibição bem conseguida, sabendo como se jogar na Champions. Importava ter o jogo sempre controlado. Foi categórico e do princípio ao fim."