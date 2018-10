Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória dispensa Castillo ou Ferreyra no Benfica

Treinador pode abdicar de um dos avançados para contar apenas com três pontas de lança de raiz, mais João Félix, no plantel.

Por António Martins Pereira | 06:00

Castillo ou Ferreyra. Um destes pontas de lança pode sair do Benfica na reabertura do mercado. Ao que o CM apurou, Rui Vitória está na disposição de dispensar um dos dois avançados que, nesta altura, não são opções regulares.



A ideia do treinador é trabalhar com três avançados de raiz, mais João Félix, que pode fazer várias posições no ataque. Nesse sentido, e tendo em conta que Seferovic e Jonas têm lugar garantido no plantel, Castillo ou Ferreyra lutam apenas por uma vaga. Com o decorrer da época, o cenário ofensivo foi mudando e, consequentemente, o treinador também foi alterando os planos.



Se, na preparação da época, Jonas e, sobretudo, Seferovic eram tidos como dispensáveis, agora são Castillo e Ferreyra. O suíço aproveitou as lesões do chileno e do brasileiro e o sub-rendimento do argentino para se impor.



Neste momento, é o dono do único lugar na frente de ataque no 4x3x3 habitualmente utilizado pelo técnico. Jonas, que voltou recentemente à titularidade e aos golos, continua na sombra do suíço, ao passo que Ferreyra e Castillo estão ainda mais longe do onze.



Os responsáveis do clube da Luz ponderam libertar um dos jogadores em janeiro. Por empréstimo ou de forma definitiva. Até porque os salários dos avançados são dos mais altos do plantel.



O chileno ganha 2,3 milhões de euros por ano e o argentino perto de 2 milhões. O Galatasaray pode atacar Ferreyra e há clubes mexicanos que perseguem Castillo. A imprensa mexicana noticiou que um dirigente do América já se inteirou das possibilidades de uma transferência.



Em Amesterdão após final perdida em 2013

O Benfica prepara-se para voltar a Amesterdão, onde joga com o Ajax na terça-feira, cinco anos depois de ter perdido a final da Liga Europa. Em 2013, as águias perderam 2-1 com o Chelsea.



"Ainda não tive coragem para ver esse jogo. Merecíamos ter vencido, fizemos um grande jogo ", disse ao CM Artur Moraes, guardião que jogou a final. Do atual plantel, Jardel, Salvio e André Almeida disputaram esse jogo. As águias partem amanhã para Amesterdão.