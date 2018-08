Rui Vitória fala sobre o 'jackpot' da Liga dos Campeões

Treinador termina a partida na Grécia com a sensação de dever cumprido e deixa uma palavra aos críticos.

23:54

"Parabéns aos jogadores, pelo brio, pela entrega, pela concentração... Fez-se justiça! Jogámos contra uma boa equipa, o PAOK não perdia em casa desde maio de 2017, há muito mérito da nossa parte e dos meus jogadores"



Seferovic

Fez uma exibição fantástica, à semelhança de todos os outros. É um jogador que traz mais profundidade, que segura a bola numa zona mais alta. Estamos a competir a um nível elevado há muito tempo e os jogadores a terem esta postura... Isto tem de orgulhar os benfiquistas, não me canso de elogiá-los"



Desfrutar

"O nosso grande foco era ganhar os tais 43 milhões que toda a gente falava. Quem andava a subtrair agora que os some. Preparámo-nos para entrar na Liga dos Campeões e agora é importante desfrutar. Temos um jogo já domingo, mas os jogadores têm de desfrutar esta vitória. O sorteio? Seja o que Deus quiser."

Rui Vitória não podia estar mais satisfeito com o desfecho do jogo em Salónica. O Benfica alcançou um resultado robusto frente ao PAOK e garantiu a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Aos jornalistas, numa conversa citada pelo jornal Record , o treinador do Benfica deixa uma palavra a quem criticou a equipa."Foi quase perfeito. Ganhámos com todo o mérito, parabéns aos meus jogadores. começámos com uma contrariedade, começámos a sofrer, mas foi uma exibição bem conseguida, este provavelmente é o resultado que deveria ter acontecido no primeiro jogo.