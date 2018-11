Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória focado em ciclo de sucesso do Benfica

Técnico das águias volta a fugir ao tema Jorge Jesus.

Por Filipe António Ferreira | 10:03

Rui Vitória voltou esta quarta-feira a fugir às perguntas que dão como provável a sua saída do Benfica para dar lugar a Jorge Jesus: "Neste momento, sendo muito claro, o meu foco é o jogo de amanhã [hoje], o ciclo de jogos que o Benfica vai ter e o ciclo vitorioso em que vamos entrar. Tenho o máximo respeito por todos os treinadores que andam pelo Mundo inteiro a representar o futebol português. Pelo embaixador-mor Mourinho, por Jesus, Nuno Espírito Santo, Caixinha, Vítor Pereira, Paulo Fonseca..."



O técnico está confiante que a equipa vai ultrapassar esta quinta-feira (20h45, RTP 1) o Arouca na Taça de Portugal. "Estes jogos são mesmo uma grande montra. Um golo marcado no campo do Arouca não tem o mesmo impacto que na Luz ou Alvalade. Sabemos que vai ser assim. Estamos também muito motivados, queremos começar um ciclo ganhador e prosseguir na competição. A nossa motivação vai estar lá em cima. Conheço os meus jogadores e sei como estamos a trabalhar."



Para o jogo de hoje, Rui Vitória admite fazer várias alterações devido aos trabalhos das seleções e ainda sem pensar na partida com o Bayern Munique para a Champions na terça-feira. "Vamos ter uma equipa com algumas mudanças, fundamentalmente porque houve jogadores que jogaram [pelas seleções] e outros que chegam hoje [ontem]. Amanhã [hoje] decidiremos quem vai entrar. Não haverá muitas mudanças", afirmou o técnico, que assegurou que Krovinovic vai estar entre os titulares.



Sobre o caso E-toupeira, Vitória reconhece que o assunto não passa ao lado do plantel: "Não podemos dizer que somos imunes ao que nos rodeia. Mas temos capacidade de nos preocupar-nos connosco e em fazer o nosso papel".