Rui Vitória confiante no exame de Tondela

Técnico das águias recusa pressão apesar dos maus resultados.

Por Filipe António Ferreira | 06:00

Rui Vitória tem hoje em Tondela um jogo decisivo para o seu futuro. O técnico do Benfica garante que os jogadores estão "muito unidos". "Se os jogadores têm confiança em mim? Para mim é claro como água. Tenho indicadores muito bons de que a equipa vai para ganhar", disse o treinador na antevisão do jogo com a equipa beirã (às 17h30 na Sport TV1).



Vitória rejeita uma pressão extra depois dos últimos quatro jogos em que a equipa perdeu três e empatou um: "Pressão é a mesma do que quando cá cheguei. Acreditem que é a forma como vivo. Vivo entusiasmado pelo meu trabalho, pois represento um grande clube. Será assim até ao último dia".



"São fases que as equipas às vezes atravessam. Há 15 dias estivemos na primeira posição e é uma espiral que se instala, que retira a confiança. Acontecem, mas são para ser ultrapassadas", afirmou sobre o momento da equipa .



O técnico abordou a rotatividade que tem feito, nomeadamente no ataque. "Isto é claramente típico de uma equipa como a nossa. Se eu vos perguntar qual dos cinco alas é que vocês escolhem, poderá haver uma opinião diferente para todos. Escolho pelas características dos jogadores.



Na altura da decisão ponho uma pedra em cima do coração e escolho. Há quem goste de um ou de outro tipo de pessoa. Mas também acontece o contrário. Também já fui perguntado pela rotação. Isto é sempre subjetivo de analisar", disse. A conferência de imprensa terminou sem que o técnico falasse do Tondela, mas sim da necessidade de vencer.