Rui Vitória iliba Conti da derrota com o Ajax

Técnico do Benfica solidário com o jogador que falhou a interceção que deu origem ao golo.

Por António Martins Pereira | 08:47

Rui Vitória ilibou Conti das responsabilidades do golo que ditou a derrota do Benfica frente ao Ajax e que comprometeu o apuramento para o oitavos de final da Liga dos Campeões, apurou o Correio da Manhã.



O defesa-central argentino até estava a realizar um bom jogo frente aos holandeses. Foi mesmo decisivo com um corte providencial em cima da linha de golo, até que já nos descontos falhou uma interceção fácil da bola, que acabaria por resultar no tento de Mazraoui que deu a vitórias aos holandeses no fatídico minuto 90+2’.



A derrota além de não permitir nenhum encaixe financeiro (a vitória valia 2,7 milhões de euros e o empate 900 mil euros), complicou as contas do apuramento para os oitavos de final.



Rui Vitória fez questão de enaltecer a exibição do argentino e até ficou satisfeito por ter percebido que se trata de um jogador de 24 anos que vai entrar nas suas contas para jogos futuros.



A atitude do técnico foi também acompanhada pelos parceiros de equipa, que tiveram uma palavra de apoio ao jogador que tenta afirmar-se no plantel benfiquista.



O técnico das águias até se mostrou satisfeito com a atitude da equipa, num jogo que se previa ser de um grau de dificuldade muito alto.



A exibição foi consistente e só mesmo a desconcentração nos minutos finais é que deitou tudo a perder, com o golo aos 90+2’.



