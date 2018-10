Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória: "Não podemos pensar no clássico"

Técnico exige concentração à equipa frente ao AEK e não quer jogadores antecipadamente preocupados com o FC Porto.

Por Pedro Neves de Sousa | 09:30

Rui Vitória assume que a preocupação número um do Benfica não pode ser o clássico com o FC Porto, no domingo na Luz. Antes, ainda há o jogo com o AEK, da Liga dos Campeões, já esta terça-feira.



"Não vale a pena pensar por antecedência no clássico. Não podemos pensar nisso. Abordar o jogo de domingo? Não o faço, não faz parte da minha forma de pensar e acredito que com os jogadores seja também assim"l.



Rui Vitória não quer pensar no clássico mas também se afasta do passado. O treinador desvaloriza a pressão e as críticas após o empate em Chaves (2-2), em jogo da Liga.



"Não é bom gastar energias com o passado e com o futuro. Só podemos controlar o momento em que vivemos. Pressão? Se fala de pressão no sentido negativo, não me sinto pressionado de todo. Seja qual for o adversário, o Benfica vai lutar até à exaustão".



O presente é o que importa para o Benfica, que somou oito derrotas nos últimos oito jogos da Liga dos Campeões. Vitória quer inverter esta situação, já esta terça-feira, com o AEK. "O passado vale o que vale, estamos é preparados para este jogo, cientes da responsabilidade de representar o Benfica".



O treinador afasta a pressão da história e também de ganhar ao AEK que perdeu na primeira jornada do Grupo E. "Não falo em favoritismo. O AEK é uma equipa bem organizada e vai criar dificuldades.



" Vitória deixa um aviso ao adversário: "Se pensar que não temos capacidade para ganhar em casa deles é mau sinal, porque nós temos." Na 1ª jornada, as duas equipas perderam: o Benfica com o Bayern (0-2) e o AEK com o Ajax (0-3).



"Não há pressão extra", garante Vitória, que não revelou o substituto de Jardel.



"Os jogadores sabem que o azar de uns pode ser o momento de outros começarem a fazer carreira".



Germán Conti quer fazer esquecer Jardel

Germán Conti foi expulso em Chaves e também não pode jogar o clássico.



Mas será a escolha de Rui Vitória para ocupar o lugar de Jardel com o AEK. O central argentino agradece o voto de confiança do treinador. "Se jogar, espero não defraudar. Espero que não se note a ausência de Jardel", diz o central argentino.



Conti faz esta terça-feira o primeiro jogo na Liga dos Campeões, depois de ter feito a estreia na Liga, e logo com uma expulsão frente ao Desportivo de Chaves. "Sim, fui expulso mas agora não quero falar nisso. Há que virar a página. Estávamos num jogo da I Liga e, agora, trata-se da Liga dos Campeões."



Apesar de só ter feito dois jogos com a camisola das águias, Conti garante que está preparado para ser titular e acredita que o Benfica pode somar os primeiros três pontos na Liga dos Campeões.



"As expectativas são as melhores, estamos ansiosos pelo início do jogo. Sabemos o que pretendemos e temos obrigação de vencer em qualquer estádio".



Quanto ao duelo com o compatriota Ponce, avançado do AEK, Conti acredita que pode ser uma vantagem. "Já o conheço, mas toda a equipa tem de estar concentrada para este jogo".



Rui Vitória não garante ’toto’ com o AEK

O treinador do Benfica confirmou que ‘Toto’ Salvio está apto mas ainda assim não garantiu se este vai estar na equipa titular: "O Salvio está pronto para ir a jogo, mas amanhã logo veremos".



Caso a opção não recaia no argentino, o português Rafa deve voltar a jogar à frente de André Almeida.



Vieira em lisboa à espera da decisão do Tad

Luís Filipe Vieira não vai estar esta terça-feira em Atenas, devido a questões importantes ligadas à vida do clube.



O Benfica está à espera da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre o recurso que apresentou, após o castigo de um jogo à porta fechada, imposto pelo Conselho de Disciplina da FPF.



PORMENORES

2,7 milhões na mira

Uma vitória esta terça-feira frente aos gregos do AEK de Atenas garante aos cofres da SAD do Benfica 2,7 milhões de euros enquanto o empate renderá 900 mil euros.



Série negra

O Benfica não ganha na Liga dos Campeões desde fevereiro de 2017 (Borussia Dortmund, 1-0).



De lá para cá, as águias somaram 8 derrotas nos último 8 jogos da prova (sem contar com pré-eliminatórias nem play-off).



Mil adeptos encarnados

O Benfica vai contar com o apoio de cerca de mil adeptos nas bancadas do Olímpico de Atenas.



A lotação do estádio é de 68 mil adeptos, mas o AEK está à espera de 40 mil.