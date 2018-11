Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória: “Nunca quis sair daqui, nem quero”

Treinador do Benfica diz que soube da possibilidade de ir para o Everton, mas preferiu manter-se na Luz.

Por Mário Pereira | 08:30

Rui Vitória comentou esta quinta-feira o teor da conversa que esta semana foi notícia, após ter circulado uma gravação na internet, mantida entre Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e o empresário César Boaventura.



"Não me preocupam, desde que aqui entrei, questões sobre eventuais sondagens e possibilidades. As pessoas que trabalham comigo conhecem a minha forma de pensar. Gosto de ser discreto. Desde que entrei nunca quis sair daqui, nem quero." Ainda sobre a gravação, Vitória acabou por confirmar: "É evidente que essa possibilidade, se surgiu, nunca passou disso. Soube, mas quis ficar no Benfica."



Na referida conversa, Vieira sugere a venda do treinador ao Everton. A meio da semana, no decorrer de uma entrevista, o presidente da águias defendeu-se dizendo que o contexto da conversa tinha a ver com um eventual cenário de uma saída do técnico, por iniciativa deste.



Vitória explicou depois, ainda sobre o tema da sua continuidade no clube, que o que o move não são apenas "questões financeiras, mas sim o envolvimento, a confiança e o projeto para o futuro".



O treinador fez estas declarações no âmbito da conferência de imprensa de lançamento do jogo de hoje com o Moreirense. Um encontro que surge na sequência da derrota no Jamor, frente ao Belenenses.



"Vamos ter um jogo diferente do anterior. Nesse encontro o que não foi favorável foi o momento de a bola entrar na baliza. Houve oportunidades criadas e chegou-se lá. Devíamos estar a ganhar ao intervalo por 3-0", referiu.



Para de seguida sublinhar: "As dinâmicas têm de aparecer. Temos de finalizar as oportunidades quando elas surgirem. Há grande vontade dos jogadores e minha de sermos mais frios na finalização, que é o aspeto negativo dos dois últimos jogos."



Vitória disse ainda que a conquista de uma Champions "é uma visão do presidente. Eu sou otimista mas dentro da racionalidade", referiu.



Eduardo Salvio pode sair para o Inter Milão

O argentino Eduardo Salvio está na mira do Inter de Milão. Segundo avança o jornal desportivo ‘Tuttosport’, os italianos pretendem iniciar as negociações com o jogador encarnado o mais rapidamente possível.



O extremo de 28 anos ainda não renovou contrato com o Benfica (acaba em junho de 2019) e está disponível para negociar com qualquer clube a partir de janeiro do próximo ano. Salvio não fecha a porta à renovação com o Benfica, mas exige receber um salário de três milhões de euros por época.



Luís Filipe Vieira não estará disposto a atingir as exigências do argentino e o Inter de Milão está à espreita.