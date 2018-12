Rui Vitória quer Jonas só na área a "finalizar"

Treinador assume que mudança de tática ficou a dever-se à condição física e diz que erros de arbitragem adulteram a classificação.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Rui Vitória justificou a mudança de tática de 4x4x2 que usou nas duas primeira épocas para o 4x3x3. Jonas é o motivo dessa alteração, uma vez que o treinador do Benfica quer o avançado de 34 anos na área para marcar e sem missões defensivas.

"O Jonas é o melhor jogador dos últimos tempos dentro da área a finalizar. A bola anda por todo o lado e vai ter à cabeça ou aos pés do Jonas. Onde é que temos de colocá-lo? Dentro da área. Vamos até arranjar maneira de o Jonas não se desgastar muito em processo defensivo. Já não tem essa capacidade física. Vai ter de dar só a assinatura do quadro, a última pincelada. A equipa está a trabalhar, o avançado está em zonas de finalização para finalizar", disse o técnico em entrevista ao programa ‘Conversas à Benfica’, passado na internet.

O técnico revelou ainda que a aposta em Zivkovic (como médio mais interior) na época passada, quando Krovinovic se lesionou com gravidade, foi da sua exclusiva responsabilidade: "Quando perdemos o Krovinovic e começámos todos a entrar em pânico… ‘calma que está ali o Zivkovic’."

Ontem na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de hoje com o V. Setúbal, Rui Vitória diz que a classificação seria diferente se não tivessem existido erros de arbitragem [a favor do líder FC Porto]. "Acredito que erros de arbitragem influenciam a tabela classificativa, mas não me vou pronunciar sobre isso", salientou o técnico no Seixal.



Lito recusa crise das águias

"As intranquilidades não demoram a passar nos clubes grandes porque têm grandes executantes. Não penso em crises, mas nas possibilidades reais de vencer", disse Lito Vidigal, técnico da equipa do Vitória de Setúbal.



Erros de arbitragem em jogos do FC Porto

O Benfica enviou esta sexta-feira para a FPF e para a Liga uma exposição com "um vasto conjunto de lances" com alegados casos de arbitragem ocorridos em jogos da Liga , seis dos quais envolvem o FC Porto.