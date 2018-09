Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória quer "recomeçar ciclo com uma vitória"

Treinador do Benfica quer retomar sequência muito boa de resultados, este sábado, frente ao Rio Ave.

Por Francisco Laranjeira | 09:54

A conferência de imprensa de Rui Vitória, para lançar o desafio deste sábado com o Rio Ave, a contar para a 1ª jornada da fase da grupos da Taça da Liga, mostrou um treinador ansioso por regressar à competição. Aliás, para o técnico das águias, a paragem foi tão extensa que reconheceu: "Já nem me lembro do onze do último jogo, com o Nacional, há 15 dias."



A paragem para as seleções interrompeu uma sequência vitoriosa que agora importa retomar. "Temos consciência que tivemos um ciclo muito bom no início da época. Segue-se uma nova etapa, com seis jogos em 22 dias e vamos com muita determinação. Queremos voltar a competir e recomeçar novo ciclo com uma vitória em casa."



Os vila-condenses visitam o Estádio da Luz, às 18h00 , numa boa fase, depois de um arranque de época em falso. Para Rui Vitória, o rival merece todo o respeito. "O Rio Ave tem jogadores na frente com muita qualidade, que podem criar complicações a qualquer momento, embora ainda procure a melhor afinação na zona defensiva", registou o treinador dos encarnados, que não resistiu a considerar este encontro como "o mais importante. É o primeiro e vamos com todas as energias para este desafio".



A paragem foi bem aproveitada na Luz, segundo Rui Vitória. "Os jogadores melhoraram capacidades longe do stress da competição. Foi um processo muito positivo de trabalho," elogiou o técnico.



PORMENORES

Alterações

Rui Vitória deve promover várias alterações no onze frente ao Rio Ave, estreando Conti e Gabriel com a camisola dos encarnados.



Renato regressa à Luz

Niko Kovac, treinador do Bayern, confirmou que Renato Sanches vai ser convocado para o jogo com o Benfica na quarta-feira, referente à Liga dos Campeões. "Na próxima semana vai a Lisboa e não é para ser o nosso guia turístico."