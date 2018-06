Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória quer “reconquista” no Benfica

Objetivo é esquecer o insucesso da última época. Champions é a primeira meta.

Por João Pedro Óca | 08:52

Esta é a época da "reconquista". É com este lema que Rui Vitória e os jogadores do Benfica partem para a nova temporada que esta quinta-feira arrancou, no Estádio da Luz. Depois de uma época marcada pela desilusão, os encarnados querem recuperar o caminho do sucesso e o treinador aponta o caminho a seguir.



"Três palavras nos guiam: entusiasmo, foco e ambição. Temos de pôr o comboio a andar e não pára. A época passada está terminada. Fizemos a reflexão que tivemos de fazer e começámos bem cedo a preparar a nova época", disse o treinador à BTV.



Rui Vitória contou com 28 jogadores no relvado da Luz no arranque dos trabalhos e assumiu que estava ansioso por começar: "Não consegui ‘desligar’ nas férias, porque tínhamos de preparar a época. A cabeça esteve sempre no futebol."



O primeiro objetivo das águias é garantir o apuramento para a fase de grupos da Champions (sorteio é dia 23 de julho com o Sparta Praga, Fenerbahçe, Spartak e Standard como possíveis adversários) . O maior é a conquista do 37º título nacional.



Na sessão de ontem, Vitória contou com os reforços Vlachodimos, Conti, Lema, João Amaral, Chiquinho, Castillo e Ferreyra. Os jovens André Ferreira, Alex Pinto, Yuri Ribeiro, David Tavares, João Félix, Gedson e Heri também se apresentaram.



Ola Jonh, que foi afastado por Vitória na última época, integrou a sessão, ao contrário de Rafa e Krovinovic, que continuam a recuperar de lesões.



Para o próximo dia 7 está agendado um treino aberto no Estádio da Luz.