Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória: "Senti-me um treinador de um grande clube"

Técnico da equipa da Luz mostrou-se feliz com os jogadores e sublinhou a importância da união da equipa.

21:11

O Benfica venceu este sábado ao Feirense com uma goleada no Estádio da Luz. Os encarnados venceram a partida com quatro golos - entre os golos, um autogolo de Bruno Nascimento - e os adeptos aplaudiram a equipa e o treinador.



Aos jornalistas, Rui Vitória mostrou-se satisfeito com a vitória e orgulhoso dos seus jogadores. "Saí deliciado deste jogo poorque eles responderam a tudo aquilo que tínhamos falado durante o intervalo", disse o técnico.



A primeira parte da partida ficou marcada pela ausência de golos e pela inquietação dos adeptos. Vitória revela quais as palavras que transmitiu aos jogadores durante o intervalo.



"As palavras ao intervalo foram mais direcionadas para o ponto de vista técnico e táctico. Esses aspetos foram fundamentalmente agredir os adversários", revelou o treinador. Rui Vitória afirma que incentivou os jogadores a serem mais agressivos e atacarem mais.



"Numa primeira parte desgastámos o adversário, numa segunda mostrámos toda a qualidade que esta equipa tem", concluiu Vitória.



O treinador foi aplaudido pelos adeptos e revelou ter-se sentido "um treinador de um grande clube". Vitória assume ainda que "era fundamental o apoio à equipa" e que isso se refletiu no resultado.



"Estou muito contente com a exibição e a qualidade dos meus jogadores", concluiu.