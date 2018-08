Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória: “Sporting é candidato ao título”

Treinador do Benfica diz que rival “montou grande equipa”, mas está confiante.

Por João Pedro Óca | 01:30

Rui Vitória aproveitou o lançamento do dérbi, este sábado com o Sporting, para lançar farpas às altas instâncias do futebol português, queixando-se do facto de ter de jogar contra o rival entre dois jogos de apuramento para a fase de grupos da Champions, com o PAOK.



"Se me perguntarem se um dérbi à 3ª jornada era o mais aconselhável, se calhar diria que não. O futebol português tem de ter alguma atenção a quem o representa nas competições europeias. Há que perguntar se isto foi tudo pensado para que nós ou outra equipa tenhamos as melhores condições para representar o futebol português lá fora", referiu.



O treinador do Benfica não poupou elogios ao ‘novo’ Sporting que, no seu entender, se recompôs da melhor forma após a crise. "Jamais eu ia pensar que o Sporting ou qualquer outro está mais frágil. O Sporting é um grande clube, formou uma grande equipa, tem à sua frente pessoas de qualidade na direção da equipa e do clube. É sempre um candidato ao título", garantiu o técnico dos encarnados antes de realçar a forma diferente como este dérbi está a ser "preparado".



"Quero louvar a forma educada e ponderada com que se está a preparar um dérbi, que algumas vezes não foi preparado da melhor maneira", referiu o treinador que, pela primeira vez num dérbi, não vai encontrar no outro banco o treinador Jorge Jesus.



Quando questionado sobre se a ausência do ex-rival tinha algum impacto, Vitória foi evasivo. Preferiu, depois, destacar a relação de amizade que mantém, há vários anos, com José Peseiro, treinador dos leões.



O técnico das águias não confirmou a contratação de Gabriel, mas abriu a porta a reforços: "A época tem dez meses, tem competições e jogos em alargado número, e temos de estar preparados para tudo.