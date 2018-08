Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória tenta Jonas para o dérbi

Brasileiro recupera de uma lesão nas costas mas não deve estar apto para o duelo com o PAOK.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

Rui Vitória acredita que poderá ter Jonas disponível no dérbi do próximo sábado (19h00) frente ao Sporting na Luz, apurou o CM.



O departamento médico do Benfica tem trabalhado intensamente junto do avançado no sentido de debelar a cervicalgia de que este padece desde o início da temporada. Os primeiros indicadores são positivos. Ao que o CM apurou, as dores na zona do pescoço diminuíram substancialmente nos últimos dias, com Jonas a realizar já algum trabalho de campo.



Certo é que não deve recuperar a tempo de integrar a lista de convocados para o duelo de amanhã com PAOK em jogo da 1ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Jonas, melhor marcador da última temporada com 34 golos, ainda não se estreou esta temporada com a camisola do Benfica. O avançado acordou recentemente a continuidade nas águias até final da temporada de 2019/20.



Desta forma e face à lesão de Castillo, Ferreyra vai voltar a ser o dono do lugar na frente de ataque frente aos gregos. O argentino chega motivado à partida, depois de ter marcado o primeiro golo ao serviço dos encarnados na triunfo de sábado frente ao Boavista para a Liga.



Para o importante jogo com o PAOK, Rui Vitória deve voltar a apostar no onze que tem sido titular nos últimos encontros. O jovem Gedson (19 anos) vai manter o lugar no meio-campo das águias apesar de algum desgaste apresentado no duelo com os axadrezados no Bessa, em jogo da segunda jornada da Liga.



O Benfica cumpre um ciclo infernal de jogos até dia 2 de setembro. Até lá, a equipa do emblema da Luz vai ter mais quatro encontros a somar aos quatro já realizados.



Boa casa na Luz para a Champions

A venda de bilhetes para o duelo de amanhã com o PAOK (1ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Champions) está a decorrer a bom ritmo, com os responsáveis encarnados à espera de uma casa a rondar os 55 mil espectadores.



No último jogo com o Fenerbahçe estiveram na Luz 57 878.



Defesa Corchia assinou e treinou

Sébastien Corchia é oficialmente jogador do Benfica, por empréstimo do Sevilha. "Disse logo ao meu agente que estava muito interessado em vir para o Benfica, porque é o maior clube de Portugal, um emblema enorme, com todas as condições. Tem um estádio enorme, adeptos magníficos e é um clube ganhador. Ganhar títulos é muito importante. Foi uma escolha fácil", disse o defesa francês em declarações ao site do Benfica.



Corchia, de 27 anos, fez o primeiro treino com o plantel na manhã de ontem, na primeira sessão de trabalho do grupo após a vitória sobre o Boavista no Bessa (2-0).



O jogador, que vai ser alternativa a André Almeida, não estará disponível para o duelo de amanhã com o PAOK para a Champions. Contudo, caso Rui Vitória assim o entenda, já poderá ser chamado para o dérbi do próximo sábado no Estádio da Luz frente ao Sporting.