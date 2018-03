Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória trava euforia das águias

Treinador das águias conversou com o plantel e pediu para manter a concentração até chegar ao ‘penta’.

Por António Martins Pereira e Mário Figueiredo | 08:32

Rui Vitória colocou um travão na euforia do plantel do Benfica, depois da derrota do FC Porto em Paços de Ferreira, por 1-0, que deixou as águias a apenas dois pontos da liderança da Liga, apurou o Correio da Manhã.



A inesperada derrota do FC Porto relançou a luta pelo campeonato nacional. O Benfica voltou a depender apenas de si para ganhar o título. Basta manter-se vitorioso até ao dia 15 de abril, quando recebe os dragões na Luz para passar para a frente. Contudo, as águias ainda vão defrontar o Sporting em Alvalade, no dia 6 de maio.



Certo é que a mensagem passada na Luz é para a equipa e os adeptos manterem o rumo que já estava traçado por Luís Filipe Vieira e focado apenas no desempenho da equipa nas quatro linhas.



Mais, a derrota do FC Porto fez ainda soar um sinal de alerta na Luz. É que os responsáveis benfiquistas acreditam que esta aproximação à liderança vai aumentar ainda mais os ataques externos ao clube de forma a criar uma enorme desestabilização.



Segundo o CM apurou, Rui Vitória pediu, no treino de segunda-feira, aos jogadores, concentração máxima para a partida com o Feirense, que está agendada para sábado (18h15). O foco mantém-se jogo a jogo e sem margem de erro. O técnico quer o grupo blindado às polémicas existentes em torno do clube e com o objetivo bem definido: o pentacampeonato.



O espírito é ganhar todas as batalhas até ao clássico e aí fazer o assalto à liderança. Para já, a Liga está ao rubro nesta reta final.



Encarnados com o caminho mais curto para o título

O Benfica é o candidato que menos quilómetros terá de percorrer até ao título. No plano teórico, o calendário dos encarnados é mais favorável do que os de FC Porto e Sporting, apesar de o clube da Luz ainda ter de jogar com os dois rivais. Nas oito jornadas que faltam, as águias vão encontrar quatro dos cinco últimos da Liga atualmente. Já os leões ainda terão de jogar com o 2º, 4º, 5º, 7º, 8º e 9º classificados, enquanto o FC Porto irá encontrar três equipas da parte superior da Liga e jogará fora de casa contra Benfica, Marítimo e V. Guimarães.