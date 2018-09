Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rummenigge culpa adversários pelas lesões no Bayern e pede proteção dos árbitros

Dirigente está desagradado com várias lesões, como o caso recente de Corentin Tolisso.

O presidente executivo do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, pediu esta terça-feira para os árbitros protegerem mais os futebolistas bávaros, à partida do clube alemão para Lisboa, onde defronta na quarta-feira o Benfica na Liga dos Campeões.



"Não gostamos do modo como os nossos adversários jogam contra nós. É algo que precisa de ser mudado, de uma forma ou de outra", disse Karl-Heinz Rummenigge, à partida da comitiva bávara para Portugal, para a estreia da fase de grupos da 'Champions'.



O dirigente, desagradado com várias lesões, como o caso recente de Corentin Tolisso, operado no domingo a uma rutura do ligamento cruzado e menisco, pretende que a Federação Alemã de Futebol (DFB), mas principalmente os árbitros, protejam os seus atletas.



Os campeões alemães também sofreram a baixa de Rafinha, com uma lesão no tornozelo esquerdo, no mesmo jogo em que perderam Tolisso, frente ao Bayer Leverkusen (3-1), e Karl-Heinz Rummenigge considera que esta situação tem que parar.



"Isto não pode continuar, caso contrário, não podemos sequer fazer alinhar 11 jogadores a partir da 10.ª jornada do campeonato", desabafou Rummenigge, considerando que os adversários estão a jogar de forma agressiva para evitar que o Bayern Munique conquiste o seu sétimo título consecutivo.



Ainda de acordo com Karl-Heinz Rummenigge, "as equipas adversárias são parcialmente empurradas pelo público, que tem como slogan "parar o Bayern por todos os meios" e isso "é totalmente injusto".