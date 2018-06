Rússia proíbe tradição da Nigéria de levar galinhas vivas ao estádio

Os fãs africanos levam os animais para a bancada porque acreditam que dá boa sorte.

Este sábado, a Nigéria defronta a Croácia às 20 horas (de Portugal continental). Nas bancadas, faltarão fãs muito importantes, de acordo com a tradição do país africano: galinhas vivas. A proibição foi imposta pelo governo da Rússia.Os fãs nigerianos costumam levar consigo galinhas quando vão ao estádio apoiar a selecção, conhecida como as "super-águias". Os galináceos dão boa sorte, alegam: por isso, enquanto entoam os cânticos de apoio, elevam-nas acima da cabeça. Com mais um pormenor: pintam-lhes as penas de verde (cor da bandeira da Nigéria).Mas as galinhas terão de ficar à porta do estádio de Kaliningrado, onde a Nigéria joga contra a Croácia. "Os fãs da Nigéria perguntaram se seria possível ir ao estádio com uma galinha. É o símbolo deles, os cidadãos são vistos com galinhas em todos os jogos, mas dissemos-lhes que deixar entrar uma galinha viva, em qualquer caso, é impossível", afirmou o responsável pela Cultura em Kaliningrado, Andrei Ermak.Porém, nas zonas ao redor do estádio, os fãs poderão deixar as suas galinhas, indica o site Sports Illustrated. As aves poderão ser lá colocadas antes do jogo para serem devolvidas no fim do encontro.